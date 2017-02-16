汪笨湖病重時 陳水扁曾前往探視

名嘴汪笨湖今天病逝，前總統陳水扁之前到醫院探訪過，對他的離去相當不捨。（讀者提供）

2017-02-16 11:22

〔記者唐在馨／台南報導〕名嘴汪笨湖今天上午病逝台南成大醫院，政壇不少過去戰友都發文追憶，而據政界人士指出，前總統陳水扁日前也到成大醫院探視汪笨湖的病情。

汪笨湖評論時政以敢言著稱，雖然他在2008年陳水扁爆出弊案時，曾嚴厲批評扁應該洗門風、向台灣人謝罪，但阿扁入獄後汪又特別開節目討論「搶救阿扁」的議題，並呼籲時任總統馬英九應讓阿扁保外就醫。

去年520總統就職典禮，阿扁確定不出席，汪笨湖也在臉書貼文分享與阿扁的合照，痛批「馬英九凌遲八年」、「陳水扁一根拐杖，褲藏尿袋」，相當心疼阿扁，但阿扁僅苦笑回他「君子不記仇，國家和解」。

而汪笨湖去年底發病住進成醫後，陳水扁也曾特別到加護病房探視過這位昔日老友，心疼之情溢於言表。