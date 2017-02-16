一例一休衝擊財務 社福團體大喊吃不消

座談會在長榮大學舉行，社福團體代表踴躍參加。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-16 11:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一例一休實施後，爭議聲迭起，連社福團體也有人事成本提高的壓力，原經營就頗為困難，又要增加財務負擔，大喊吃不消，立委陳亭妃今天舉辦座談會，呼籲勞動、衛福等單位正視問題，多透過溝通與調整政策，以利照顧更多的弱勢族群。

與會的勞動部政務次長郭國文表示，將多加協調，目前以宣導、勸導為主，希望達到預期目標，裁罰並非唯一手段。

今天的座談會在長榮大學舉行，社福團體代表踴躍參加，現場熱絡，陳亭妃指出，針對這些單位的勞檢，應能考量工作環境特殊，不宜與一般企業相提並論。

陳亭妃還強調，衛福部也要檢討毫無彈性的標準服務費用，酌情提高補助額度，並考慮將照護工的勞、健保與退職、休金納入補助項目，提升品質。

都擔任行政院顧問的台灣南方社會力聯盟代表卓春英、蓮心園社會福利基金會董事長張田黨等，也在場籲請政府正視一例一休衝擊社福團體的問題，相關政策應全面通盤檢討，協助這些單位迎向新的挑戰。。

陳亭妃認為，政府應積極主動做政策的說明與溝通，尤其社福團體照顧最基層弱勢族群，更應該無後顧之憂才對。