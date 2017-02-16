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視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣透露，AIT內湖新址啟用後，美將派陸戰隊駐守。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-16  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖金湖路新址將於今年完工，前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）透露，新址啟用後，美方將派陸戰隊駐守。

《中央社》報導，楊甦棣今天在華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）致詞時表示，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安，這是美國對台灣朋友的承諾「具象徵性的表示」。

報導指出，楊甦棣指出，美國在世界各國的外交使館均設有陸戰隊之家（Marine House），「台北也會有」。AIT新址設計時，便希望能將此設施包含在內。

報導分析，台美斷交後，美國強調AIT是非營利性民間機構，並無派出陸戰隊員駐守辦事處。若美方真派駐陸戰隊，意味著台美關係在象徵意義上有著重大轉變，形同美國將AIT台北辦事處視同駐外使館。

報導指出，對於可能派駐陸戰隊一事，美國國務院尚未回應。

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