汪笨湖辭世 徐國勇聞訊：心情十分難過
2017-02-16 10:54
行政院發言人徐國勇去年曾特地南下探望汪笨湖，兩人聊了很多。至於聊了什麼？徐國勇說汪笨湖已離世，內容不方便透露。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕知名鄉土文學作家、電視名嘴汪笨湖今上午病逝成大醫院，享年65歲。去年曾特地南下探望汪笨湖的行政院發言人徐國勇聞訊十分不捨，表示心情相當難過。
根據《聯合報》報導，徐國勇去年曾特地南下探望汪笨湖，他回起汪笨湖當時病況表示，當時汪的情況已經不太好，但兩人許久未見，聊了很多。至於聊了什麼？徐國勇僅說汪笨湖已離世，內容不方便透露。
而徐國勇前往探望汪笨湖一事，當時汪笨湖也曾在臉書粉絲專頁「笨湖心聲」提及，他說，「我很真誠的向蔡總統報告，蔡總統及您的戰友部長，什麼是民調王，就是有一群懂得人情世故的做事王，我認為最積極行動派徐國勇發言人。」更強調，「他聽到黃光芹的轉告才知道消息，這位『火箭王』隔天就馬上到成大醫院探望我，笨湖感動不已！」
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