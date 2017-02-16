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汪笨湖病危仍心繫蔡政府 「恨不能插翅飛台北」

名嘴汪笨湖病逝，享年65歲。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-16  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕政論名嘴汪笨湖今天早上辭世，享年65歲。以支持本土政權著名的他，近2、3個月來雖然都病重在醫院，但仍然對總統蔡英文、行政院長林全的施政非常掛心。

根據《鏡傳媒》報導，汪笨湖2013年間罹患大腸癌開刀，去年9月又感冒高燒不退，被成大醫院確診罹患「骨髓化生不良症候症」，住院等待合適的脊髓進行移植，但12月中汪笨湖病情惡化，標靶藥的效果變得不明顯，他陷入高燒、失去意識的循環，只能靠著藥物和機器維持生命，醫生後來宣布，即使再找到合適的脊髓，汪的身體也已經沒辦法承受移植手術。

報導指出，汪笨湖在住院期間，仍然非常掛心英全政府的施政，他有滿腔的建議與提醒，恨不能插翅飛到台北，但礙於病體，只能透過前來探病的政壇友人傳達。他12月中在臉書粉絲團發文，還稱讚蔡總統身邊有很多「懂得人情世故的做事王」，並稱讚行政院發言人徐國勇是最積極行動派。

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