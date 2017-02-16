病床上和小英喊話...汪笨湖：您有群戰友是做事王
2017-02-16 10:51
〔即時新聞／綜合報導〕知名作家、政論名嘴汪笨湖因病住進成大醫院加護病房，於今天上午病逝，享年65歲；汪笨湖住院期間，曾在臉書發文感謝探病親友，也在去年12月透露「人生最接近死亡的這一個月」、蔡總統有群懂得人情世故的做事王。
汪笨湖臉書粉絲專頁目前最新一則發文為今年1月13日，感謝親友到醫院探視他，而在1月11日，前副總統呂秀蓮也曾探視，汪笨湖也發文感謝呂送來的滿滿祝福。
汪笨湖曾於去年12月在臉書上敘述，這是他度過人生最接近死亡的這1個月，「我得到上萬人為我禱告，也有數百陌生人說要捐骨髓給我，更有太多太多老朋友及失散多年的老友給予笨湖打氣，這些都是過去我主持台灣心聲的累積善緣，人情世故，真情相對」。
汪笨湖也和蔡總統喊話，「蔡總統及您的戰友部長，就是有一群懂得人情世故的做事王，我認為最積極行動派徐國勇發言人，他聽到黃光芹的轉告才知道消息，這位火箭王隔天就馬上到成大醫院探望我，笨湖感動不已」！
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