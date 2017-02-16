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汪笨湖追思禮拜 25日天橋教會舉行

2017-02-16  10:29

〔記者王俊忠／台南報導〕汪笨湖家屬今上午委請成大醫院發布聲明指出，汪笨湖住院時簽署安寧療護意願書，不願浪費國家寶貴醫療資源，因為許許多多小老百姓，也急切需要醫護照顧，所以拒絕心肺復甦術、不作電擊心臟、氣切等無效急救，選擇尊嚴辭世。

2017年2月16日上午9點35分，笨湖在家人陪伴下安祥離世，享壽65歲。

家屬非常感謝成大醫院全體醫護人員，視病如親、盡心盡力的醫治，也特別感謝醫療團隊及內科加護病房、9C病房和許多相關的醫療部門，日以繼夜的照顧所有病人，成大醫院實為台灣醫療之光，台南市民很大的福氣。

家屬已安排汪笨湖追思禮拜，訂於2017年2月25日時間下午2時，地點為台南市天橋教會（安平區怡平路）。

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  • 知名作家、政論名嘴汪笨湖（圖右）上午不幸離世，25日將舉辦追思會。（資料照，記者黃欣柏攝）

    知名作家、政論名嘴汪笨湖（圖右）上午不幸離世，25日將舉辦追思會。（資料照，記者黃欣柏攝）

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