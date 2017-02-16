| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

川習通話前 日本產經新聞：曾通知台灣

美國總統川普與中國國家主席習近平9日通上電話。（美聯社資料照）

2017-02-16  10:27

〔駐日特派員張茂森／東京16日報導〕日本「產經新聞」引述「台灣高官」的談話今天在頭版報導，川習電話會談前，有關一中議題的概要，「美方事前曾通知台灣」。

報導說，在有關川普將表態「尊重『一中政策』」的部分，台灣的高官說，「我們完全掌握狀況，所以沒有做不必要的反應」，暗示事前台灣方面已知道會發生什麼事。

報導又說，有關「一個中國」，美國的「政策」和中國的「原則」在內容上是不一樣的，美國並未承認中國的立場，電話會談後，中國雖對川普的發言大為「稱贊」，但新華社在用詞上則有所分別，「習近平對美中在認識上的差距好像也有所理解」。

實際上台灣的蔡英文政府對川習會談有關一中的內容並未有所反應，被認為是「判斷對台有利」，美國國卿提拉森也提及包括「美國不承認中國對台灣擁有主權」等美國對台灣的六項保證。

該報導重述蔡英文政府不接受「一中原則」，去年底，川普也公開表明「不受『一中』的拘束」，台灣對此表非歡迎，但也有人擔心台灣變成美國的一張牌。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 川習通話 習近平
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：川習通話前 日本產經新聞：曾通知台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.