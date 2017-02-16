川習通話前 日本產經新聞：曾通知台灣

美國總統川普與中國國家主席習近平9日通上電話。（美聯社資料照）

2017-02-16 10:27

〔駐日特派員張茂森／東京16日報導〕日本「產經新聞」引述「台灣高官」的談話今天在頭版報導，川習電話會談前，有關一中議題的概要，「美方事前曾通知台灣」。

報導說，在有關川普將表態「尊重『一中政策』」的部分，台灣的高官說，「我們完全掌握狀況，所以沒有做不必要的反應」，暗示事前台灣方面已知道會發生什麼事。

報導又說，有關「一個中國」，美國的「政策」和中國的「原則」在內容上是不一樣的，美國並未承認中國的立場，電話會談後，中國雖對川普的發言大為「稱贊」，但新華社在用詞上則有所分別，「習近平對美中在認識上的差距好像也有所理解」。

實際上台灣的蔡英文政府對川習會談有關一中的內容並未有所反應，被認為是「判斷對台有利」，美國國卿提拉森也提及包括「美國不承認中國對台灣擁有主權」等美國對台灣的六項保證。

該報導重述蔡英文政府不接受「一中原則」，去年底，川普也公開表明「不受『一中』的拘束」，台灣對此表非歡迎，但也有人擔心台灣變成美國的一張牌。