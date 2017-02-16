| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

宜副縣長宣誓就職 朱壽騫：推動縣務不分黨派

宜蘭縣副縣長朱壽騫今日正式宣誓就職。（記者林敬倫攝）

2017-02-16  10:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣副縣長職缺，確定由前體委會副主委朱壽騫接任，今日舉行宣誓佈達典禮，正式就職，他受訪時表示，將全心全意協助縣長推動縣政，處裡縣務不分黨派，全力辦好全國運動會是上任後的主要目標，能夠辦好是宜蘭人的光榮。

朱壽騫是102年在宜蘭縣辦理全國中等學校運動會時的總顧問，加上前體委會副主委的資歷，縣政府希望能借重他豐富的閱歷，辦好今年10月份的全國運動會，朱壽騫受訪時強調，辦好全國運動會，就是要激起全民對全國運動會的熱忱，讓縣民感受到光榮。

談到全運會的場地問題，朱壽騫指出，宜蘭縣要辦全運會，有部分比賽項目的沒有場地，或有場地不符標準的問題，如自由車、現代舞沒有場地，游泳池也因水深不足不符比賽標準，這些項目要到鄰近的縣市借場地舉辦，已經都有腹案。

朱壽騫說，當然上任後也不只辦運動會，也將全力輔佐縣長吳澤成，所有的縣政都是他的責任，推動縣務不分黨派，將全心全意把縣政做好；被問到家人是否支持他接任副縣長，他則說，家人當初接到訊息時有些猶豫，認為他應該不用這麼辛苦，不過既然答應接下任務，就全力以赴。

相關影音

廣告
  • 宜蘭縣副縣長朱壽騫今日正式宣誓就職。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣副縣長朱壽騫今日正式宣誓就職。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣副縣長朱壽騫今日正式宣誓就職。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣副縣長朱壽騫今日正式宣誓就職。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朱壽騫
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：宜副縣長宣誓就職 朱壽騫：推動縣務不分黨派


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.