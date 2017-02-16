宜副縣長宣誓就職 朱壽騫：推動縣務不分黨派
2017-02-16 10:20
宜蘭縣副縣長朱壽騫今日正式宣誓就職。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣副縣長職缺，確定由前體委會副主委朱壽騫接任，今日舉行宣誓佈達典禮，正式就職，他受訪時表示，將全心全意協助縣長推動縣政，處裡縣務不分黨派，全力辦好全國運動會是上任後的主要目標，能夠辦好是宜蘭人的光榮。
朱壽騫是102年在宜蘭縣辦理全國中等學校運動會時的總顧問，加上前體委會副主委的資歷，縣政府希望能借重他豐富的閱歷，辦好今年10月份的全國運動會，朱壽騫受訪時強調，辦好全國運動會，就是要激起全民對全國運動會的熱忱，讓縣民感受到光榮。
談到全運會的場地問題，朱壽騫指出，宜蘭縣要辦全運會，有部分比賽項目的沒有場地，或有場地不符標準的問題，如自由車、現代舞沒有場地，游泳池也因水深不足不符比賽標準，這些項目要到鄰近的縣市借場地舉辦，已經都有腹案。
朱壽騫說，當然上任後也不只辦運動會，也將全力輔佐縣長吳澤成，所有的縣政都是他的責任，推動縣務不分黨派，將全心全意把縣政做好；被問到家人是否支持他接任副縣長，他則說，家人當初接到訊息時有些猶豫，認為他應該不用這麼辛苦，不過既然答應接下任務，就全力以赴。
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