汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
2017-02-16 10:05
知名作家、政論名嘴汪笨湖今天上午病逝，享年65歲。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院今上午代發家屬聲明，知名作家、政論名嘴汪笨湖先生因病住進成大醫院加護病房，於今天上午病逝，家屬隨侍在側，享年65歲。
曾罹患大腸癌的知名作家、政論名嘴汪笨湖傳聞罹患「骨髓化生不良症候症」，之前住進成大醫院加護病房治療，昨上午網路一度盛傳汪已拔管辭世。但昨稍後汪的家屬透過成醫表示，迄昨晚間，汪還在加護病房治療，尚未辭世。今天上午，家屬透過醫院發出聲明，指汪笨湖已病逝。
汪笨湖於1953年出生，在2002年開始在年代電視台主持《台灣心聲》，打著百分百本土政論的招牌，得到許多台灣民眾支持，2011年時他轉任台灣番薯電視台董事長，主持多個政論節目。
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