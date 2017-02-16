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汪笨湖辭世 總統府：難過不捨

汪笨湖今上午病逝，總統府發言人黃崇諺表示不捨。（資料照，記者鍾麗華攝）

2017-02-16  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕知名鄉土文學作家汪笨湖，今上午病逝成大醫院，享年65歲。對此，總統府發言人黃重諺表示不捨，盼家屬節哀。

《蘋果日報》報導，針對政論名嘴汪笨湖離世，黃重諺表示，汪笨湖畢生致力推動本土文學、鄉土文化，多項文學創作也成為電影、電視劇熱門拍攝題材，對台貢獻良多，聽聞他病逝感到非常不捨，「也希望汪先生家人節哀」。

汪笨湖傳罹患「骨髓化生不良症候症」，過年前住進成大醫院加護病房治療，昨一度驚傳拔管辭世，遭家屬否認，不料，今上午家屬透過院方發表聲明，證實汪笨湖已於9時35分過世。

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  • 汪笨湖今上午辭世，享年65歲。（圖翻攝自「笨湖心聲」臉書粉專）

    汪笨湖今上午辭世，享年65歲。（圖翻攝自「笨湖心聲」臉書粉專）

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