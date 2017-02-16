| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲 遊覽車翻覆案再傳人 蝶戀花創辦人周比蒼首到庭 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

洪秀柱二殯行禮慰問罹難者家屬 5分鐘快閃離場

2017-02-16  10:04

〔記者張凱翔／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今上午9時20分至第二殯儀館，向國道遊覽車事故罹難者與家屬敬拜致意。洪秀柱乘坐油電混和豐田Camry黑頭車抵達二殯，在一名助理陪同下進入二殯懷源廳，當時誦經儀式正準備開始，洪秀柱在司儀指示下行三鞠躬禮，向部分家屬致意後，隨即快步離場，全程不到5分鐘便迅速離去。

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱今上午9時20分至第二殯儀館，向國道遊覽車事故罹難者行禮致意。（記者張凱翔攝）

    國民黨主席洪秀柱今上午9時20分至第二殯儀館，向國道遊覽車事故罹難者行禮致意。（記者張凱翔攝）

  • 國民黨主席洪秀柱慰問國道遊覽車事故罹難者家屬。（記者張凱翔攝）

    國民黨主席洪秀柱慰問國道遊覽車事故罹難者家屬。（記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：洪秀柱二殯行禮慰問罹難者家屬 5分鐘快閃離場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.