洪秀柱二殯行禮慰問罹難者家屬 5分鐘快閃離場

2017-02-16 10:04

〔記者張凱翔／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今上午9時20分至第二殯儀館，向國道遊覽車事故罹難者與家屬敬拜致意。洪秀柱乘坐油電混和豐田Camry黑頭車抵達二殯，在一名助理陪同下進入二殯懷源廳，當時誦經儀式正準備開始，洪秀柱在司儀指示下行三鞠躬禮，向部分家屬致意後，隨即快步離場，全程不到5分鐘便迅速離去。