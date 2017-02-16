男友比自己小10歲？這位政壇女強人說：我可以

前雲林縣副縣長張皇珍即將接任商研院副院長，雖有滿腹的工作抱負，但單身的她提到尋找伴侶的條件，也大方說可以比她小十歲。（記者唐在馨攝）

2017-02-16 09:47

〔記者唐在馨／台南報導〕前雲林縣副縣長張皇珍本週六即將接任商研院副院長，並在位於高雄的南部分院上班，曾歷經台北、台中、台南、雲林等城市治理經驗，如今轉換新工作，友人雖期待她的工作表現，也不禁打趣：會不會在新城市找到男朋友？

對此，一向開朗的張皇珍也大方的表示，她可以接受「比她小十歲」的男朋友，但最多只能「比她大三歲」，至於這個範圍是在幾歲到幾歲？張皇珍說:「女人的年齡是秘密」，如果遇到有緣人，到時就知道。

雖然表明如果男友比自己小十歲「可以接受」，但事實上目前單身的張皇珍也自言，如果以她的工作情況恐怕也是很難找，曾歷經台中及台南市環保局長以及雲林副縣長的工作，全心投入，「要交男朋友也難」。

張皇珍是獲前台南市長、現任財團法人商業發展研究院院長許添財延攬，將接任副院長並在高雄的南部分院上班。

她表示，會把過去的經驗用在未來的工作發展上，協助南部各縣市的商業更加熱絡，而許添財董事長是難得的財経及城市治理專家，提出服務業新六化新趨勢（科技化、智慧化、聯網化、文創化、環保化、國際化），也是工作的努力目標。