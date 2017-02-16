人頭黨員惹爭議 郝龍斌籲「斷然處置」
2017-02-16 09:46
郝龍斌呼籲，國民黨應在下週中常會處理人頭黨員的問題。（資料照，記者何世昌攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉越趨激烈，但也因為「人頭黨員」爭議遭外界質疑。參選人郝龍斌今日強調，國民黨不需要幾千、幾萬的幽靈黨員，必要時應該「斷然處置」、「捨小保大」。
根據《聯合報》報導，面對近來黑道集體入黨及人頭黨員風波，郝龍斌認為，黨中央應在下週中常會抽絲剝繭地處理，逐一檢視全台有多少團體入黨，尤其是針對通訊地址相同的異常情況。。
郝龍斌表示，國民黨要的不是幾千幾萬的人頭黨員，要的是黨真正的未來，因此應該要捨小保大，必要時「斷然處置、團進團退」。
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