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國民黨人頭黨員 洪秀柱爆指屏東縣

2017-02-16  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉爭議不斷，人頭黨員成為各方撻伐重點，據報導，除了黑幫入黨外，也爆出酒店妹揪團入黨，另外，又扯上未來的地方黨部主委直選，有意者更加碼爭取旗下人馬入黨部署，目前屏東縣有高達5千多人集體入黨，成為最大人頭戶。

《聯合報》報導，國民黨主席洪秀柱在昨天中常會爆料，直指「屏東縣集體入黨情形更嚴重，有幾千人」，還指其中有人是「民進黨有需要就往民進黨跑，國民黨有機會就到國民黨」。

據報導，屏東集體入黨有2大任務，包括黨代表選舉，及部布局未來黨部主委直選。

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  • 國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨主席選舉 洪秀柱 黨部主委直選
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