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立院現金王、地產王曝光！大老背5千多萬房貸喊窮

監察院最新一期《廉政專刊》公布50多名立委的財產申報狀況，綠委尤美女（左）、藍委顏寬恒分別被稱為「現金王」、「地產王」。（本報合成照）

2017-02-16  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕監察院最新一期《廉政專刊》，公布50多名立委的財產申報狀況，其中民進黨立委尤美女、國民黨立委顏寬恒分別被稱為「現金王」、「地產王」，民進黨立院總召柯建銘和太太則有5484萬元房貸，受訪時還喊「你不知道我很貧窮？」

綜合媒體報導，監察院近日出版第116期廉政專刊，財產申報資料中，藍委顏寬恒和妻子名下有67筆土地、13筆建物，不動產共80筆，多在台中，另有BENZ、BMW等4台名車，存款1億6880萬餘元，有價證券496萬餘元，22筆保單，8040萬4676元房貸債務，投資事業4800萬元，不動產身家雄厚，堪稱是立院地產王。

綠委尤美女和擔任大法官的先生，申報財產有存款3832萬576元、有價證券6113萬3704元、基金5462萬1514元、其他有效證券150萬元，11筆土地（台北市、南投）、13筆建物（台北市）、2輛車、投資事業60萬，堪稱現金王。

民進黨總召柯建銘和太太林道春，名下則有1筆土地、1棟房屋、1輛汽車、存款65萬元、股票63萬元、5筆保單，但是林道春名下還有4筆房貸共5484萬元。柯建銘被問到負債問題時，還笑說「你不知道我很貧窮喔？」

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