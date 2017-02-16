民進黨在高雄未必勝選？ 花媽大將說...

劉世芳（左）已態參選高雄市長。圖為日前高雄市長陳菊上台力挺劉世芳。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-02-16 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選戰提前開打，民進黨內包括立委陳其邁、劉世芳、林岱樺、管碧玲、趙天麟等人，都表態參選高雄市長。劉世芳昨天接受廣播節目專訪，談到未來若獲黨提名，辭去立委是「天經地義」，不過她也說道，中央執政開了太多改革的窗口，民進黨在高雄市也未必能勝選，仍要看市民感受。

綜合媒體報導，劉世芳昨上《蔻蔻早餐》節目接受專訪，主持人周玉蔻直接問劉，才做一年立委就要出來選市長，這樣不是「落跑」？劉則回答，「這是制度使然」，因為地方選舉是市長與議員，中央選舉是總統跟立委，上次台中市長林佳龍選舉與台南市長賴清德選舉，也碰到立委轉換跑道到市長只相隔兩年的問題。

劉世芳也說，如果通過黨內初選，獲提名參選高雄市長，她會辭去立委專心選舉。周玉蔻問劉，獲民進黨提名在高雄一定贏，為何要辭掉立委？劉世芳則說未必如此，現在花媽在高雄民調相當高，但中央執政開了太多改革的窗口。

這時周玉蔻追問：「你是認為中央執政不佳，連高雄市民進黨候選人也不見得躺著就選上？」劉則說，並不是這樣講，還是要尊重市民的感覺和感受，所以要能面對挑戰！