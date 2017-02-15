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看板戰！綠營想選彰化市長的人 都選這裡‧‧‧
2017-02-15 21:55
就是這裡！彰化市民族路與華山路口，都可看到縣議員林世賢、賴岸璋的看板。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕還沒選舉，看板戰已經開打！現任民進黨籍彰化市長邱建富即將2屆任滿，綠營有意投入市長選舉的縣議員賴岸璋、林世賢，都同時選擇在彰化市黃金地段的民族路與華山路口，掛起看板，宣告爭取黨內提名！
彰化市華山路與民族路口，賴岸璋、林世賢的選舉看板同時並立，賴岸璋主打「鐵路高架化、美麗新彰化」，並署名（黨內）彰化市長候選人；而林世賢則是訴求「魄力格局，彰化新生」，署名是彰化市長參選人。
賴岸璋表示，他擔任民意代表超過20年，先當代表，再參選縣議員，已當選4屆縣議員，以前曾禮讓現任彰化市長邱建富參選市長，後來又禮讓現任立委黃秀芳參選立委，這次他「當仁不讓」，會遵守黨內機制來爭取服務彰化市民的機會。
林世賢指出，在擔任縣議員之前，他長期關心環保與社會議題，當選縣議員之後又大力推動多項自治條例的訂定，要爭取黨內提名，就會遵守黨內規範。
民進黨彰化縣黨部主委黃振彥強調，目前黨內登記時程尚未決定，原則上人選以協調為主，協調未果再來研商初選機制。
而縣議員黃育寬的兒子黃建閎也在民生地下道入口立起「幸福城市、活力彰化」的看板，也引人高度好奇，黃育寬強調，兒子黃建閎是以民進黨彰化縣黨部執行委員來掛起看板，目前沒有參選彰化市長的規劃。
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