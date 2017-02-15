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教育交流 日本派遣「日語夥伴」駐台協同教學

2017-02-15  21:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本自正名日台交流協會後，今年進一步在台灣推出「日語合作夥伴派遣計畫」，本學期派出第一期夥伴到台灣高中駐點，支援日語教育。日台交協表示，日本3年前起與東協十國合作推行此計畫，今年首度在台灣實施，這些夥伴協同教學的同時，也將學習台灣的語言及文化，盼望成為日本與台灣的橋樑。

「日語合作夥伴派遣計畫」是由日本外務省轄下的獨立行政法人國際交流基金會主理，該基金會平時辦理文化、語言教育與日本研究學術交流等事務，自2014年起由該基金會與東協（ASEAN）10國進行語言合作，今年委託日台交協、台灣亞東關係協會及教育部協助，派遣首期夥伴到台灣。日台交協去年11月與亞協簽署「語文教育交流合作」備忘錄，此計畫也在該備忘錄架構下進行。

日台交協今晚在台北舉行首期5名「日語合作夥伴」的來台歡迎會，5名夥伴將在台北成功高中、高雄鳳新高中、台中豐原高中、基隆女中與新北高中等校駐點約半年。國際交流基金會理事長安藤裕康昨表示，此計畫推行至今，已在東協國家派出641名日語夥伴，向27萬東協學生介紹日本文化，今年起加入台灣，他覺得非常感動。

安藤裕康也說，第一期來台的合作夥伴皆曾參與此計畫，將活用先前經驗，希望能成為教師及未來主人翁的好夥伴；他們也會向台灣介紹日本，同時學習台灣的語言與文化，並透過網路平台傳遞回日本。日本駐台代表沼田幹夫與教育部常次林騰蛟亦出席並致詞。

林騰蛟表示，台灣從1996年開始推動高中第二外語教學計畫，去年即有3萬3千餘名、約4成學生選擇日語作為第二外語，顯示台灣學生對日語學習的高度興趣。林表示，雖然第一期只有5位，第二期預計將增加至10位，他相信是好的開始，希望這個計畫長長久久地辦理下去。

將到台中豐原高中駐點的川谷紗知子，曾赴泰國清邁7個月，擔任泰國第3期日語合作夥伴。川谷紗知子曾和台灣留日學生相處愉快，因此主動參與此次計畫，希望成為日本與台灣的橋樑。她希望在駐台期間，能和豐原高中所有學生說到話，她也說到，台灣和其他亞洲國家相比，對日本文化已有基本認識，但她的故鄉島根縣，是連日本人都不熟悉的地方，因此希望能藉由向台灣人介紹故鄉與分享經驗，讓台灣人更貼近日本生活，更喜歡日本。

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  • 日本派遣第一期日語合作夥伴來台，5名協同教學夥伴以中日文在歡迎會上自我介紹。（記者呂伊萱攝）

    日本派遣第一期日語合作夥伴來台，5名協同教學夥伴以中日文在歡迎會上自我介紹。（記者呂伊萱攝）

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