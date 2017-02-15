柯市府第17位離職首長？ 懷敍低調不願證實
2017-02-15 22:39
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自上任以來，許多一級首長都陸續換人，近日柯文哲在接受媒體專訪時更指出，北市人事處長懷敍也將調職。
《蘋果》報導，自柯P上任以來，北市府已有16位一級首長離職，日前柯文哲在接受媒體專訪時自爆，中央已知會他，因人事一條鞭，懷敍於市府任期滿6年後將被調職。
北市府發言人劉奕霆也證實此事，但懷敍本人則是低調不願證實，並稱市長只是隨口說說、你們想像力太豐富了等。懷敍也提到，他保證還是每天都會來上班，但對於會上班到何時，他則未透露。
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