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北市黨代表聯誼 吳敦義、郝龍斌偷「咬耳朵」

吳敦義在郝龍斌耳邊低語（記者何世昌攝）

2017-02-15  20:21

〔記者何世昌／台北報導〕台北市黨代表聯誼會今晚在台電勵進餐廳舉行聚會。國民黨主席擬參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌受邀到場；「柱姐」率先到場，現場呼喊加油，吳、郝則狹路相逢且「咬耳朵」。

台北市黨代表聯誼會今晚邀請「郝、吳、柱」參與聚會。洪秀柱約晚間六點半率先抵達，並受到黨代表歡迎，用餐民眾也爭相拍照。洪秀柱表示，希望這次國民黨的黨職選舉要選得快快樂樂，不要吵來吵去，讓社會看到國民黨的正能量；洪也呼籲，黨代表們要繼續參選，為黨做更多基層紮根的工作。

洪秀柱滯留約半小時後離去。前副總統吳敦義稍後抵達；吳敦義向黨代表「自我介紹」，強調過去曾任台北市黨工，對台北市有深厚感情。

談及黨主席選舉，吳敦義笑說，「現在有5個（擬參選人），可能還會變成6個，伸出一隻手都不夠數」；但無論哪一個，黨員都要選一個。吳也不忘酸執政的民進黨。

吳敦義致詞完畢後，前台北市長郝龍斌突然現身，2人狹路相逢。吳敦義起初入席與黨代表聊天不予理會，經現場主持人以麥克風介紹郝龍斌抵達後，吳才起身面向郝龍斌打招呼，並相擁在耳邊低語。

隨後，郝龍斌表示，黨主席選舉如同「選班長」，選完大家還是好同學。郝還向黨代表喊話，若當選黨主席，2018一定要光復首都，「只要把台北市拿下，國民黨就穩了，2020更有希望！」

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  • 台北黨代表給予洪秀柱掌聲支持（記者何世昌攝）

    台北黨代表給予洪秀柱掌聲支持（記者何世昌攝）

  • 國民黨中常委曾文培（郝左）今在台電勵進餐廳舉行聚會，前台北市長郝龍斌受邀出席。（記者何世昌攝）

    國民黨中常委曾文培（郝左）今在台電勵進餐廳舉行聚會，前台北市長郝龍斌受邀出席。（記者何世昌攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 郝龍斌 黨代表聯誼
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