陳建仁：若年改成功 司改、轉型正義也一定成功

副總統陳建仁表示，若年金改革能成功，司法改革及轉型正義等改革也能成功。（記者王藝菘攝）

2017-02-15 21:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕副總統陳建仁今晚出席「用台灣的名 行入國際」募款餐會，表示台灣民主乃前輩們一滴血、一滴淚所累積而來，去年大家把選票投給蔡英文總統與他，就是希望推動改革，年金改革雖吵吵鬧鬧，但只要有決心就能做到，只要年金改革能成功，司法改革與轉型正義也一定能成功。

陳建仁表示，台灣民主是前輩們一滴血、一滴淚累積來的，台灣能經歷3次實實在在的政黨輪替，是台灣人共同的光榮與驕傲，更因此得到國際社會普遍的肯定，而「自由之家」今年報告，也指出台灣蟬聯自由民主國家，更獲得比美國89分還高的91分。

陳建仁表示，先前接受法國《十字架報》專訪，記者曾說台灣自由民主是亞洲的燈塔，若台灣的民主自由能堅持下去，東南亞甚至整個亞洲的自由民主會受到很大影響，也曾有新加坡國會議員跟他說，台灣民主是重要模範，若沒台灣，亞洲的民主自由會更加困難。

陳建仁話鋒一轉，表示去年大家把選票投給總統蔡英文與他，就是希望能推動改革，過去9個月來，蔡總統與他及行政團隊，以最大努力推動每項改革，絕不讓大家失望，改革有許多挑戰、改革很辛苦及困難，但只要有大家的支持，他就能繼續勇敢向前進。

陳建仁強調，春節前新政府完成年金改革國是會議，以行動證明台灣是能理性討論公共議題的社會，年金改革目前已到修法階段，軍公教勞各版本的法案也將於本會期送入立法院，一定會在本會期完成，若這能成功，司法改革、轉型正義等改革，也一定能成功，

陳建仁最後指出，改革已經開始，改革一定要做，為了讓台灣更自由、民主與公義，希望大家能給他們更多支持，也希望有朝一日，台灣能用真正的名字走入國際，讓全世界都看到台灣，是一個正常的國家。

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