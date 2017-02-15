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酒店妹集體入國民黨？ 吳敦義：從未聽聞

2017-02-15  20:02

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨爆發大量人頭黨員入黨，繼夜店殺警案主嫌萬少丞被拉入黨後，今天週刊還爆料有酒店妹集體入黨。國民黨主席參選人吳敦義今傍晚6點赴王朝大飯店參台北市體育總會 會員大會暨新春聯，吳敦義遲到半小時匆匆入場，吳見到媒體直說「謝謝、謝謝」，媒體追問酒店妹一事，吳回頭對媒體說，「我從未聽聞。」

吳敦義到場致詞，一旁台北市體育總會會長呂威震則禮貌性站著，吳不忘推崇呂，直說「請坐、請坐，你（呂）已經威震運動界了。」

吳敦義談到，出社會第一份工作是《中國時報》記者，跑北市新聞，包括運動會、體育，轉任台北市議員後，又擔任北市體育會籃球委員會總幹事，當時主委是幸福水泥董事長陳兩傳，他辦過大規模籃球運動比賽；「我不會游泳」，擔任南投縣長時還創辦泳渡日月潭，高雄市長任內興建應該全台灣最具標準國際游泳池。

吳敦義花約4分鐘致詞，語末直說「我現在正水深火熱，跑的行程比一般還要多一點」，接著匆匆離去。

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  • 吳敦義參加台北市體育總會活動致詞。（記者郭安家攝）

    吳敦義參加台北市體育總會活動致詞。（記者郭安家攝）

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相關關鍵字： 入黨 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 酒店妹 金錢豹
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