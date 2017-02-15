北市西區門戶計畫 世大運前完成
台北市長柯文哲15日視察「台北行旅廣場」及「西區門戶計劃」工程，了解工程現況及施工進度。（記者方賓照攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文今返回台北後，隨即前往視察西區門戶計畫建設。柯文哲表示，以北門為中心的西區門戶計畫，第一階段大概再6個月就全部完成，包括台北行旅廣場、公車彎還有A1車站地下街的連通道都要完成。另外，因應機捷開通後，粗估一年有一千萬人次使用，新國門「北門」附近觀光景點要重新設計，「包括電線杆、纜線，以及一些礙眼的都要修」，全部都會在八月十九日世大運前完成。
有媒體問到，柯文哲今早說自己「動作很快，在6年內一定沒有問題。」為什麼會認為比郝前市長動作快？柯文哲表示，他吃苦耐勞，還有他的局處首長都蠻辛苦的，「因為每天從禮拜一工作到禮拜七，從早上7點半工作到晚上10點。」
對於今年燈節頗受好評是否有助於民調上升？柯文哲說，心中沒有民調才做得好，把每天該做的事情做好就好。至於外界對燈節的好評價，柯文哲說，這次燈節要感謝市府同仁，外界只看到燈節好像很成功，但負責指揮交通的交通局、警察局還有負責掃地清潔的環保局以及觀傳局處理的大小事，另外還有跟里長溝通的民政局等等，一個活動的成功，其實背後是有很多人的辛苦才撐得起來。
媒體進一步問明年燈節是否會在西區續辦？柯文哲回應，因為當時北門廣場工程還沒好，所以燈節舉辦比較偏向中華路那邊，接下來會再檢討，但「燈節應該還是會在西區」，只是怎麼布局會再重新調整；而交通維持計畫不會每一年都一樣，「到時候還是要再修一修。」
台北市長柯文哲15日視察「台北行旅廣場」及「西區門戶計劃」工程，了解工程現況及施工進度。（記者方賓照攝）
「台北行旅廣場」。（記者方賓照攝）
台北市「西區門戶計劃」工程，北門。（記者方賓照攝）
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