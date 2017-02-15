詹啟賢參加苗栗縣鄉鎮市長聯誼會 尋求支持

詹啟賢參加苗栗縣鄉鎮市長聯誼會，一同餐敘。（記者蔡政珉攝）

2017-02-15 20:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕前國民黨副主席詹啟賢今天馬不停蹄造訪苗栗縣基層，晚上詹啟賢到苗栗縣卓蘭鎮參加苗栗縣鄉鎮市長聯誼會，一起餐敘「搏感情」。

在場的苗栗縣長徐耀昌也盡地主之誼，為詹啟賢介紹參與活動的鄉鎮市長。