黃復興通令繳連署書惹議 洪秀柱裁示踩剎車

2017-02-15 18:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的30份合格黨員連署書，還必須另繳100以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑搞小動作，暗助爭取連任的黨主席洪秀柱，輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨今日連署20位中常委提案，要求黨中央調查黃復興黨部相關人士並追究責任，最後在黨主席洪秀柱裁示要求改弦易轍下，黃復興黨部主委金恩慶才總算低頭，同意取消此一不合理的要求。

昨日競選辦公室先將此事爆料，並質疑黃復興動機與正當性的黨主席參選人郝龍斌，今天以副主席身分在中常會上發言表示，他要謝謝金恩慶的「好意」，但連署的事就讓參選人自己來做就可以，並當場要求黨中央應該發出正式公文，要求黃復興停止執行這項要求。

在郝龍斌說完話後，洪秀柱隨即表示，「既然各候選人不領這個情」，黃復興就重新改變動員方式，以別的方式來，她要求金恩慶回去後重做修正，另外再以公文通知黃復興黨員。

不過，洪秀柱也強調，黃復興黨部下達此令，只是希望黨代表參選人透過多連署一些黨主席選舉的連署書，與黨員互動，黨內應該肯定黃復興的精神，而且只是鼓勵性質，沒有強制性。

金恩慶則解釋，如果黨代表選舉一般地方黨部與黃復興黨部合併舉行，他們當然就會尊重地方黨部作法，但現制是分開選舉，黃復興當然有自己的期望與要求，他並強調，任何黨代表參選人只要連署到30份黨員連署書，就可以參選，至於原本要求額外繳交100份黨主席選舉連署，是希望參選人透過親訪，直接與黨員互動溝通，只是鼓勵、沒有強制，參選人繳不繳，都與參選資格無關，而且沒有要求為特定對象連署，可以連署任何一位黨主席參選人，甚至可以不連署，而且黃復興黨部每隔一段時間會把連署書送交給5組參選人，「我們立場是善意的」。

不過，中常委李德維當面告訴金恩慶，「不要再好心幫5位參選人連署」，隨後郝龍斌也發言反對，再加上洪秀柱的裁示，金恩慶最後終於改口說，既然大家有意見，黃復興會重新檢討政策，改為要求參選人要繳交黨員拜訪記錄，「不連署我們也可以尊重」。