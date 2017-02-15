黃復興通令繳連署書惹議 洪秀柱裁示踩剎車
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的30份合格黨員連署書，還必須另繳100以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑搞小動作，暗助爭取連任的黨主席洪秀柱，輔選另一位參選人吳敦義的中常委姚江臨今日連署20位中常委提案，要求黨中央調查黃復興黨部相關人士並追究責任，最後在黨主席洪秀柱裁示要求改弦易轍下，黃復興黨部主委金恩慶才總算低頭，同意取消此一不合理的要求。
昨日競選辦公室先將此事爆料，並質疑黃復興動機與正當性的黨主席參選人郝龍斌，今天以副主席身分在中常會上發言表示，他要謝謝金恩慶的「好意」，但連署的事就讓參選人自己來做就可以，並當場要求黨中央應該發出正式公文，要求黃復興停止執行這項要求。
在郝龍斌說完話後，洪秀柱隨即表示，「既然各候選人不領這個情」，黃復興就重新改變動員方式，以別的方式來，她要求金恩慶回去後重做修正，另外再以公文通知黃復興黨員。
不過，洪秀柱也強調，黃復興黨部下達此令，只是希望黨代表參選人透過多連署一些黨主席選舉的連署書，與黨員互動，黨內應該肯定黃復興的精神，而且只是鼓勵性質，沒有強制性。
金恩慶則解釋，如果黨代表選舉一般地方黨部與黃復興黨部合併舉行，他們當然就會尊重地方黨部作法，但現制是分開選舉，黃復興當然有自己的期望與要求，他並強調，任何黨代表參選人只要連署到30份黨員連署書，就可以參選，至於原本要求額外繳交100份黨主席選舉連署，是希望參選人透過親訪，直接與黨員互動溝通，只是鼓勵、沒有強制，參選人繳不繳，都與參選資格無關，而且沒有要求為特定對象連署，可以連署任何一位黨主席參選人，甚至可以不連署，而且黃復興黨部每隔一段時間會把連署書送交給5組參選人，「我們立場是善意的」。
不過，中常委李德維當面告訴金恩慶，「不要再好心幫5位參選人連署」，隨後郝龍斌也發言反對，再加上洪秀柱的裁示，金恩慶最後終於改口說，既然大家有意見，黃復興會重新檢討政策，改為要求參選人要繳交黨員拜訪記錄，「不連署我們也可以尊重」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 酒店妹入黨 國民黨：認同國民黨、資格符合者都歡迎
- 被爆連自己的母親也打？ 童仲彥：太扯了啦
- 黃復興通令繳連署書惹「義」中常委要求調查究責
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 雙駕駛制度行不行？ 公路總局：實行有難度
- 國民黨新竹市長民調 4人都輸林智堅
- 《焦點評論》書香拼圖
- 遭兄強姦12歲產女 英最年輕媽媽獲真愛再懷孕
- 核能部門減記1936億 東芝會長引咎下台
- 三大法人買超134億 外資買超133億
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...
- 老翁保育區內磯釣 最高恐罰15萬元
- 收回中廣兩頻道受挫 NCC決抗告
- 屏東去年嬰兒出生率 全國倒數第二
- 男偶像單身10年 自嘲皮鬆無人陪
- 學測明公佈成績 大學教師：漂亮完美履歷未必加分
- 醜聞纏身帶衰羅大佑 袁惟仁辦演唱會只賣出2成
- 約基奇大三元 炫傳球絕技
- 賈靜雯緊張肚劃一刀 咘咘熱情趴肚遭踢回
- 水電發票中獎 6月後可直接去郵局領獎
- 嘎嘎E奶新歡非一般！ 蔡雯雯曾沾朱木炎、李宗瑞
- 浩鼎案首開庭 翁啟惠落淚：我被境管是台灣的損失
- 遭批「沒有交代就火化？」 旅行公會取消19日火化
- 男子摔落溪洲大橋 意識不清送醫急救
- 蝶戀花勒令停業 友力撤銷執照
- 騙購買球隊球衣 前職籃球員受騙21萬
- 中職》羅力返台報到 要繼續幫富邦贏球
- 【蝶戀花遊覽車死亡車禍效應】勞局盯司機工時 籲勿過勞駕駛
- 蘭嶼10萬桶核廢料 最快9年內遷出
- MLB》他上月狂飆158公里 總仔證實春訓練「三刀流」
- 台積電配現金股利7元 歷年最高
- 惡質電鍍廠再排重金屬廢水 負責人送辦
- MLB》曾獲美聯最佳教練 千勝教頭罹患癌症
- 去年GDP成長1.5％ 主計總處：今年上修至1.92％
- 自由開講》荒謬的高雄市輪船股份有限公司
- MLB》田澤純一轉戰馬林魚 有陳偉殷在很安心
- 避免憾事發生 搭遊覽車先檢查4個步驟
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 變性手術傷口未癒 也被迫接客
- 媽祖指示遶境多帶「筊」？ 恍神女連偷17組
標題：黃復興通令繳連署書惹議 洪秀柱裁示踩剎車
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email