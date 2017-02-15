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軍系力挺郝龍斌 藍委：郝柏村對黃復興有影響力

國民黨主席參選人郝龍斌今舉行軍系中興後援會成立大會。（記者方賓照攝）

2017-02-15  18:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今舉行軍系中興後援會成立大會，前黃復興黨部主委王文燮等多位退將出面站台，力挺郝龍斌當黨主席領導國民黨。立法院國民黨團總召廖國棟今日也表示，在郝龍斌競選過程中，郝柏村對黃復興會有一定影響力。

據了解，中興後援會由前陸軍上將許歷農擔任榮譽總會長，前陸軍上將王文燮擔任總會長，成員有中華民國抗日戰爭協會理事長陳廷寵、中華民國退伍軍人協會理事長高仲源、前中央軍事院校校友總會理事長費鴻波，及前陸軍中將吳其樑等數十名退役將校。

對於郝龍斌取得退將力挺，是否意味著黃復興支持黨中央的鐵票已鬆動？廖國棟則說，這個只是表面，很多人都與黃復興有關係，但郝柏村會在整個郝龍斌競選過程中，對於黃復興產生有一定影響力。

針對國民黨副主席胡志強「挺郝不挺柱」，出任郝龍斌競選辦公室主委一事。廖指出，樂見任何一個候選人得到黨員支持，只要是黨員無論是誰，都有權利表態支持誰。

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