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國道重大死傷 蔡英文下令行政部門全面檢討

民進黨發言人邱莉莉（圖）會後轉述，蔡總統聽取報告後指示行政部門要全面檢討並改善相關措施。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-15  18:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國道五號發生遊覽車翻覆意外，造成重大傷亡，民進黨發言人邱莉莉轉述，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會中報告交通部提出業者吊銷執照等五大措施，總統蔡英文聽取報告後則指示，行政部門要全面檢討並改善相關措施。

針對短期旅遊的供給和需求是否是因為削價競爭？邱莉莉則是呼籲國人盡量就市場機制自行取捨，邱莉莉也轉述林錫耀在會中指出，要求交通部研擬短期治標及長期治本部分全面檢討，並對於台灣旅行業者生態競爭，要進一步了解。

林錫耀今天在中常會中報告交通部採取的五大措施，包括要求公路總局重新清查評鑑結果，對列為丙、丁等的業者，就其應改善事項，分別給予改善期限；進行遊覽車司機的資料比對調查，有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全情事的駕駛，會通知遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續雇用與合作

林錫耀說，交通部責令觀光局，全面檢視一日遊行程，對表面上雖是讓消費者佔到便宜，實際卻是犧牲消費者權益或安全所換得的產品，呼籲消費者應慎選；交通部也決定，1個月內研議修正汽車運輸業管理規則，強制遊覽車應全面裝設動態資訊系統並介接統一平台納管。

民進黨發言人邱莉莉會後轉述，蔡總統聽取報告後指示行政部門要全面檢討並改善相關措施，也由於在場中常委提出很多意見，例如車體安全問題，總統要林錫耀把意見帶回去研究。

此外，林錫耀也報告禽流感疫情狀況，水禽部分，花蓮、台南和嘉義有疫情，政府正在監控中，一週內會把水禽環境檢測完畢。

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