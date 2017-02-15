金錢豹酒店妹集體加入國民黨？老闆發聲明否認
2017-02-15 18:45
《周刊王》報導，指台中數家酒店的酒店妹，被「團購」加入國民黨。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕《周刊王》報導，指台中數家酒店的酒店妹，被「團購」加入國民黨，還指台中「金錢豹」袁昶平酒店老闆坦言，確實有一名藍營大老找他幫忙，針對此事，袁昶平今天（15日）傍晚，以新一代媒體集團創辦人的身分，發表聲明否認，其朋友還說，袁昶平根本不管國民黨的黨主席選舉，《周刊王》記者曾打電話來找袁昶平，袁還以為是開玩笑，沒想到會以訛傳訛，演變成「團購」酒店妹入黨。
袁昶平聲明全文如下：針對媒體報導「國民黨主席之爭，金錢豹酒店妹傳被團購」，並影射本人介入相關選舉，特此澄清：國民黨高層確實曾透過管道與本人連繫，但本人基於不介入、不參與政黨選舉的立場，並未做出任何允諾；也未與相關人士會面。期盼外界勿再以訛傳訛。有心人士若再含沙射影，傷害本人聲譽，本人將採取法律行動。新一代媒體集團創辦人袁昶平，106.2.15。
眷村子弟出身的袁昶平行事相當低調，極少接受媒體採訪的他，從空軍上尉飛官退伍後，從經營麵攤起家，進一步發展「餐飲」與教育事業，另外，還將投資觸角延伸到中國，近年更投資經營媒體事業，妻子魏雲菱熱衷政治，2007年參選國際獅子會300-C1區（台中分會）副總監落選，竟發生前後任3名總監被人圍毆的暴力案，魏雲菱於翌年才當選副總監，2009年進一步當選獅子會300-C1區總監，並當選國民黨的黨代表，2010年進一步問鼎台中市第八選區（北屯區）議員，以9633票最高票落選。
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