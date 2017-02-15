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高市議會今開程序委員會 決議3/23起舉行定期會

2017-02-15  19:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會今（15）日召開程序委員會會議，決議自3月23日起舉行第2屆第5次定期大會，為期70天。

議會今日上午舉行第2屆第10次程序委員會會議，由議長康裕成主持，副議長蔡昌達，張勝富、曾俊傑、黃石龍、周玲妏、張文瑞、黃紹庭、李順進議員與會討論。

程序委員會通過第2屆第5次定期大會議事日程草案，決議自3月23日至5月31日舉行第5次定期大會，並於3月24日開幕，重要議程包括市長施政報告與質詢、部門業務報告與質詢、市政總質詢、審議市府提案等。

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  • 高市議會今決議3/23起舉行定期大會。（記者王榮祥攝）

    高市議會今決議3/23起舉行定期大會。（記者王榮祥攝）

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