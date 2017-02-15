追究黑道入黨洩密責任 國民黨中常會成「公堂會審」

國民黨被爆黑道入黨爭議，由於此事被影射與國民黨主席參選人吳敦義有關，24位挺吳派中常委在今日中常會上提案要求調查追究黨部洩密責任，讓中常會變成一場「公堂會審」。圖為國民黨主席洪秀柱。（記者王藝菘攝）

2017-02-15 21:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨被爆黑道入黨爭議，由於此事被影射與國民黨主席參選人吳敦義有關，24位挺吳派中常委在今日中常會上提案要求調查追究黨部洩密責任，讓中常會變成一場「公堂會審」，但討論大半天後，只釐清消息源頭是黨中央政策會執行長蔡正元來自一位媒體人的告知，但根本無法揪出洩露資料的「嫌犯」，全體連署提案的中常委還被黨主席洪秀柱倒打一耙，痛批提案內容污衊黨務人員，最後結論則是儘快成立選監委員會處理本案。

面對洪秀柱的反撲，挺吳派中常委最後無力反擊，甚至中常委范成連還說「主席講的我們認同」，此話立刻又被洪秀柱抓到機會說，「所以應該追查這份提案是誰寫的。」

今日會中在多位中常委連番提出質疑，洪秀柱一個個接招，並輪番點名台北市黨部主委陳永仁、兼任組發會主委的副秘書長張雅屏、蔡正元等人回答的情況下，這起洩密風波的最新發展為蔡正元首度透露，有關萬少丞入黨的事情，他是在1月23日晚上接受前國民黨主席連戰尾牙宴時，被一位重要的媒體人士告知提醒，才發現這起有關「W姓候選人」、「H介紹人」、「Y議員」的事情，當晚即提醒張雅屏處理此事，張雅屏則立即指示陳永仁進行處理。

蔡正元並意有所指強調，事後他向黨務人員下達要儘全力保護每一位黨主席參選人，因為這些人都是國民黨的「極品寶貝」，他並爆稱，自己過去花了很大的力氣，讓一些負面消息弱化，而且除了洪秀柱、韓國瑜的事情他沒處理過，其他參選人自己都有努力過，「我也沒邀功」。

此外，國民黨智庫副執行長孫揚明日前以資深媒體人身分投書平面媒體，質疑中常委要求調查洩密，「『做賊喊抓賊』的聲音不但越來越大，而且還儼然喊成了正統」，會中也引來多位中常委發言痛批不適任，坐在台下的孫揚明則未做回應。

有趣的是，由於中常委呂學樟說，孫揚明這種行為是「護主心切」，而且是「反輔選」，立即引來黨主席洪秀柱發言糾正，並當場聲明自己完全不知此事，她還說，看到該篇文章後也很訝異，並告訴孫揚明這樣的作會得罪中常委，不希望又把矛頭指向特定參選人，因為這是不好的事情。

由於陳永仁的「證詞」強調萬少丞的入黨申請資料並沒有送到黨中央，又強調台北市黨部無人外流，洪秀柱立即起身發言強調，中常委提案內容指控台北市黨部沒有直接退件，反而將萬案資料呈送黨中央，而且黨中央蓄意把資料押到2月5日才洩露給媒體，「惡意栽贓炒作」等說法，都是未審就判定黨中央、市黨部惡質手法，況且黨中央、市黨部都已善盡處理責任，因此這樣的提案讓身為黨主席的她不能接受，而且是對黨與黨務人員的污衊與誹謗。

但部分中常委仍堅持台北市黨部有責任，並要求查出媒體名嘴周玉蔻所公開的萬少丞申請案資料來源，洪秀柱原本要求請陳永仁拜訪周玉蔻查證，但在副主席胡志強提醒對方不可能透露來源，這種作法也不宜的情況下，洪秀柱又改口說，就算找周玉蔻問也不可能會有結論，而且「有人準備拿此事看本黨笑話，不能隨便隨之起舞。」