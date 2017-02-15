邱顯洵接掌市府顧問 旱草幫入陣柯P團隊

2017-02-15 18:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲小內閣除有民進黨、前新黨幫，如今又多了新系統，包括民國黨、參與公民行動1985聯盟的旱草幫，自喻為「台灣歐巴馬」的民國黨籍吳國譽，日前已擔任市長室專員，旱草幫的政治漫畫家邱顯洵，也將擔任北市府顧問，行銷市政議題。

各界對旱草幫始終陌生，這群人主要是因聲援洪仲丘事件相識，柯文哲競選期間，組織「公民引擎部」協助柯文哲打贏選戰，選後則出書《公民很忙》紀錄當時。旱草相關成員包括市長室前專員邱昱凱、北市府青年事務委員會委員黃建興；如今漫畫家邱顯洵一躍成為市府顧問，接替前顧問張益贍位置，透過視覺專業，行銷市府議題。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲期盼借重其視覺設計的能力，階段性協助解決台北市城市美學的問題。邱顯洵下午則未接來電，無法取得進一步回應。