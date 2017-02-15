終於戰勝「馬家軍」 小英3月接文化總會長

2017-02-15 17:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕文化總會今天召開第6屆執行委員會議，通過包括總統蔡英文等共258名新會員入會。對此，總統府表示欣慰，並盼文化總會繼續協助政府與民間合作，推動各項文化發展與交流。

總統府表示，對於文化總會在今天順利召開臨時執委會，並依慣例完成新會員入會案等議案，相關交接事務的推動預期可順利展開，「我們感到欣慰」，也感謝本屆執委們的協助與付出。有鑒於文化總會是全民資產，未來也期待在全體會員共同努力下，繼續協助政府與民間合作，推動各項文化發展與交流。

政黨輪替後，文總人事受到關注，劉兆玄任期到去年11月21日，但劉兆玄為首的「馬家軍」，卻透過執委會流會，以技術性杯葛蔡總統入會案；後在輿論壓力下，劉兆玄宣布請辭，由副會長劉吉人代理會長。劉辭職後，文總曾在12月初召開執委會議，不過，又因人數不足流會，在三度流會後，今天終於順利開會，確認蔡總統的入會案。

內政部官員說，召開執委會依法須在7天前通知，後續召開的會員大會，則須在15天前通知，依照時程推算，會員大會最快3月初召開，蔡總統屆時將可正式接任文化總會會長。