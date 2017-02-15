智慧機械產業發展 蔡英文：核心技術很重要
蔡英文強調，智慧機械產業的發展，除了人才、土地，核心技術也很重要。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天（15）日召開中常會，邀請經濟部長李世光以「智慧精密機械園區」為題進行專案報告，發言人邱莉莉會後轉述，總統兼任民進黨主席蔡英文指示，經濟部要持續注意重大產業發展的核心技術，無論透過併購或者授權等方式，應快速取得。並且整合社會的資金能量跟投資專業的能力，讓取得核心技術有較大資金。
中常會會前由嘉義縣長張花冠補宣誓就任第十七屆當然中常委，會中通過2018年中央選舉對策委員會提案，推薦前立法委員許德祥為本黨之中華民國漁會理事長參選人。
蔡英文表示，機械產業在台灣很重要，但是面臨很多的挑戰和威脅，若不走向智慧化，機械產業會有生存的危機。
此外，蔡英文說，既然如此就要全力以赴，雖然挑戰很嚴峻，但是台灣的基礎也不錯，例如在中部地區所累積出來的能量，是一個好的基礎，在現有的基礎之上，去發展出下一個世代競爭的力量，這是執政者非常重要的任務。
蔡英文接著台中市長林佳龍的話說，新政府的產業政策，要跟地方政府聯合做。「只有地方政府首長的投入，才能讓這些投資，以及所產生的周邊問題都快速地被解決」。因此民進黨政府在「5+2」的產業裡面，都採取這樣的模式，也就是要強化地方執政的能力。很希望這樣的模式能夠持續地強化下去，讓政策執行上有很好的突破。
最後，蔡英文強調，智慧機械產業的發展，除了人才、土地，另外核心技術也很重要。經濟部要持續注意重大產業發展的核心技術，快速取得，無論透過併購或者授權等方式。整合社會的資金能量跟投資專業的能力，讓核心技術的取得有較大的資金跟專業管理技術的集結，因為核心技術的取得，確實是全球的必爭之地，期待可以讓台灣的機械產業走到下一個世代智慧型的機械產業。
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標題：智慧機械產業發展 蔡英文：核心技術很重要
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