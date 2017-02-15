國民黨批賴神是日本人嗎？ 市府：破壞台日友誼

台日合作於原台南州立農事試驗場宿舍群設立水上物語交流館，上週六舉行開幕式。（南市府提供）

2017-02-15 17:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，批評台南市長賴清德公開鼓勵台南市民前往日本核災區群馬縣觀光旅遊，質疑到日本核災區，難道不用吃、不用喝嗎？這對市民健康有益嗎？黨團書記長王家貞質疑說，「親愛的賴市長，你是日本人嗎？」台南市政府今天下午回應，質疑國民黨為何要講出這種惡毒的話，一再破壞台日雙方的友誼。

日本群馬縣水上町町長岸良昌上週六來訪，市府並與水上町合作，於原台南州立農事試驗場宿舍群設立的水上物語交流館舉行開幕式，同時，台南市旅行商業同業公會及水上町觀光協會在市長賴清德及水上町町長岸良昌見證下，簽定友好協定，未來將推動更緊密的觀光交流。

國民黨團今天上午為此召開記者猛批賴清德是日本人嗎？並呼籲台南市民不要去日本核災區觀光。

台南市政府下午表示，去年0206地震時，水上町町長岸良昌在地震隔天一早，在寒冬中就親自帶著捐款到台灣的外館，這種如家人般的互助關係，國民黨應該要珍惜兩國因地震串起的互助友誼，不該破壞雙方的友誼。

市府表示，目前福島之外的核災區4縣市食品，政府已宣布暫緩進口，而這次雙方的協定，是民間所簽定的自主行為，這是雙方人民自己發展出來的友好表現，「為何要講出惡毒破壞雙方友誼的話？而且一再破壞，造成無謂的恐慌，不知其目的何在？」