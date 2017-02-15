獨家》綠營建議文總執委、諮委曝光 李永豐、吳念真等在列

2017-02-15 16:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕中華文化總會今天舉行執行委員會議，出席執委過半下，會議順利舉行，通過包含總統蔡英文、副總統陳建仁在內的258名新會員資格審核案，以及276名舊會員資格的確定案，並通過下屆執委與諮委建議名單，記者取得民進黨政府推派的執委與諮委候選名單資料，下屆執委與諮委建議名單如後。

綠營提議的執行委員名單總共41名，等會員大會選舉時依照得票數高低，決定35名正式執委、6名執委候補，35名中有總統蔡英文、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君、國立故宮博物院院長林正儀、立委王金平、聯電榮譽副董事長宣明智、東元集團會長黃茂雄、新光金董事長吳東進、富邦金董事長蔡明忠、中國信託最高經營顧問廖了以、南僑董事長陳飛龍、工總理事長許勝雄、耐斯集團總裁陳哲芳、美吾華懷特生技集團董事長李成家、力晶集團總裁黃崇仁、遠東集團總裁徐旭東、華南金控副董事長林明成、吳念真企畫製作有限公司董事長吳文欽（藝名吳念真）、台北文化基金會董事長李遠、央廣董事長路平、政治評論人江春男、圓神出版董事長簡志忠、紙風車文教基金會董事長柯一正、印刻社長初安民、格林文化發行人郝廣才、電視台主持人鄭弘儀、紙風車文教基金會執行長李永豐、台灣綜合研究院董事長黃輝珍、台灣中油董事長陳金德、科學城物流董事長陳榮泉、薇閣文教基金會董事長李傳洪、行政院政務顧問林中進、台灣證券交易所董事長施俊吉、亞東關係協會科技交流委員會主任委員何美玥、國票綜合證券董事長洪三雄、鎰勝工業股份有限公司董事長黃子成、工總常務監事陳進財、台糖董事長黃育徵、三圓建設董事長王光祥、天染工坊藝術總監陳景林、華航集團董事長何煖軒。

諮議委員名單提出13名，同樣屆時依照會員大會票選高低分為正式11名、候補兩名：台北書院山長林谷芳、國家表藝中心董事長朱宗慶、台藝大教授黃光男、政大名譽教授吳靜吉、前文建會主委翁金珠、報導者文化基金會執行長何榮幸、唐美雲歌仔戲團團長、國際通商法律事務所律師陳玲玉、壹電視總經理陳守國、台灣工藝之家協會榮譽理事長陳啟村、中華民國工業區廠商協進會總會長秦嘉鴻、超捷國際物流股份有限公司董事長蘇登俊。