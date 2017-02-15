新北官員：藍營不提名 侯友宜也會參選新北市長
2017-02-15 17:49
新北官員向媒體透露，如果國民黨不提名，副市長侯友宜也一定會參選2018新北市長。圖為侯友宜。（資料照，記者賴筱桐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕新北市副市長侯友宜日前在臉書粉絲團發文，痛批國民黨主席選舉讓人看不下去，引發外界關注，紛紛揣測這番發言是不是侯投入2018年新北市長選戰的預告。一位新北市長朱立倫的核心官員向媒體透露，侯友宜一定會參選，而且目前在市府內的地位已不下朱立倫。
根據《新新聞》報導，侯友宜在1997年的白曉燕案一戰成名，2006年擔任刑事局長期間，行政院長蘇貞昌原本要讓他三級跳、出任內政部次長，但傳聞前總統陳水扁認為這樣「竄升」太快，所以只讓侯當警政署長。政黨輪替後，國民黨政府因為認為侯有綠營色彩，甚至質疑侯對三一九槍擊案的調查袒護陳水扁，因此將之「冷凍」為警大校長。
曾在朱立倫任桃園縣長期間擔任桃縣警察局長的侯友宜，在朱立倫當選新北市長後就被帶到新北，被視為備位第一人選，積蓄了5年多的副市長光環，加上適逢朱立倫選總統鎩羽，羽翼已豐的侯友宜現在光芒直逼朱立倫，在市府內已形成「兩個太陽」。
國民黨內最近醞釀前新北市長周錫瑋再戰新北，但朱市府官員指出，侯友宜一定會參選，今年60歲的侯還屬於青壯派，其出身嘉義朴子鄉下，又具犯罪防治研究所博士的高學歷，國台語皆溜的他深入基層，有很高的政治敏銳度，是國民黨不可多得的戰將，「如果國民黨不提名他，在民意支撐下，他也一定會選。」
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