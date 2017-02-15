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智慧城市展21日登場 北市配合新南向將提新政

2017-02-15  16:24

〔記者何世昌／台北報導〕第4屆「智慧城市展」將於本月21日至24日在南港展覽館登場，共29個國家、54個首長或代表來台參加，城市交流規模堪稱全台最大！台北市副市長林欽榮今表示，配合總統蔡英文「新南向政策」，將提出「智慧城市產業驅動方案」，讓廠商立足台灣、輸出東協。

主辦單位今日下午舉行「展前記者會｣。台灣智慧城市產業聯盟會長蘇亮表示，今年展會有許多具體合作項目，國際交流包含：英國彼得伯勒市（Peterborough）、格林威治市（Greenwich）將分別與北市府、桃園市府簽署合作備忘錄；泰國ICT產業工會將與台灣智慧城市產業聯盟簽署備忘錄。另在國內合作方面：屏東、高雄、台南及嘉義縣市將簽署跨區智慧城市備忘錄，共同推動智慧路燈及建置再生能源。

台北市副市長林欽榮則表示，今年共有歐美、東南亞等29國家、54位城市首長或代表將出席，其中11國來自東協；就連印尼首都雅加達正值選舉，也派副市長出席。本次智慧城市展會規模盛大，與京都、新加坡、上海匹敵。

林欽榮說，配合總統蔡英文的「新南向政策」，市長柯文哲將於展會期間提出「智慧城市產業驅動方案」：由北市府提供廠商「實驗場域」，並承諾「該市政府投資的，我們也願意投資」，並藉此落實「台北先行、台灣實施、國際輸出」目標。

林也提到，北市府近兩年推動智慧公宅，市長柯文哲未來計劃升級聯合醫院、推動「智慧醫院」。

今年展會舉行40場專業論壇，邀請國內、外城市分享成功案例，例如：美國賓州匹茲堡市（Pittsburgh），去年與Uber共同開發無人駕駛車，另藉人工智慧控制交通號誌；展會將邀請代表分享上述技術如何達到、法令面如何突破。另，21日至22日將舉辦「智慧城市首長高峰會」。

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  • 第4屆「智慧城市展」今日下午舉行展前記者會。手持「南」字春聯者的台北市副市長林欽榮宣布，配合「新南向」，北市府將提新政。（記者何世昌攝）

    第4屆「智慧城市展」今日下午舉行展前記者會。手持「南」字春聯者的台北市副市長林欽榮宣布，配合「新南向」，北市府將提新政。（記者何世昌攝）

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