「中國統一」為北京併吞台灣 徐永明籲郝別自甘墮落

2017-02-15 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕為支持國民黨主席候選人郝龍斌，國民黨黃復興黨部大老今日成立中興後援會，更喊出「中國統一」、「一個中國」的口號。時代力量立委徐永明呼籲，在國際現實認知中，「中國統一」即是北京併吞台灣，要郝龍斌不要自甘墮落。

中興後援會由黃復興黨部前主委王文燮擔任會長，他強調「中國」指的是中華民國，國民黨黨章第一條，即是追求統一的中國，因此不能放棄「一個中國」的方針。

徐永明在臉書上寫到，雖然國民黨主席候選人為了選舉，已經砍到刀刀見骨，但礙於他黨事務所以不便評論，認為郝龍斌為了爭取黃復興選票，竟然有支持「一個中國」的後援會成立，「中國統一」的訴求，讓人恍如回到蔣介石統治的時代。

徐永明指出，在目前的國際現實認知中，「支持中國統一」就是「支持北京併吞台灣」，直言郝龍斌有這樣的後援會，「豈不公開與台灣人為敵嗎？」他強調，若郝龍斌真的把一中當作競選口號，那就是「政治上的墮落。」