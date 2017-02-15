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綠委提議放寬車齡挨批 段宜康反嗆馬任內就做這件事...

葉宜津去年曾提案放寬遊覽車車齡限制一事遭國民黨批評，段宜康在臉書表示，國民黨應該先回答，馬政府為何刪除中客團遊覽車車齡應在12年內之規定？（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-15  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕因蝶戀花遊覽車事故，民進黨立委葉宜津去年曾提案放寬遊覽車車齡限制一事遭國民黨批評，不過葉宜津強調，車齡和安全並沒有絕對的關係，落實保養和管理才是重點。同黨立委段宜康稍早也在臉書表示，馬政府為何刪除中客團遊覽車車齡應在12年內之規定？

段宜康表示，葉宜津去年的修法提案目的是為了移除「車齡限制」的保護傘，因為原有規定保護的並不是乘客，而是想要壓低成本的業者。段宜康強調，政府限制了車齡，讓業者可以偷懶不管製造品質和車況，這才是造成一場場憾事的主因。

段宜康指出，如果國民黨的邏輯成立，應該先回答為何馬政府時期，觀光局公告修正的「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，在去年3月1日開始，卻刪除了中客團遊覽車車齡必須在12年內的規定？最後段宜康則直言：「如果國民黨團答不出來，就請住在他們腦子裡的蚯蚓出來講話吧！」

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  • 段宜康臉書全文。（圖擷取自段宜康臉書粉絲專頁）

    段宜康臉書全文。（圖擷取自段宜康臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 國民黨 段宜康 葉宜津 車齡 遊覽車 遊覽車翻覆 馬英九
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