找朱立倫加入機捷應變小組？柯P沉默不回應

台北市長柯文哲參觀機場捷運，並在桃園市長鄭文燦陪同下，搭機捷前往機場參觀。（記者方賓照攝）

2017-02-15 16:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕桃園機場捷運明天起開放民眾自由試乘。台北市長柯文哲今天試乘機場捷運，並給以「Excelent」的好評價，不過「為了更進步」，只有打99分。柯表示，接下來會由雙方各派一位副市長組成緊急應變小組，任何問題就用最速件處理。

有媒體問，是否會找新北市長朱立倫一起討論成立應變小組事宜，柯沈默不回應，桃園市長鄭文燦則連忙跳出來堅定表示「會。」一旁的主持人也趕緊打圓場表示由鄭市長回應，接著柯、鄭兩人紛紛發出乾笑。

鄭文燦進一步說明，因機場捷運沿線經過新北市，包括新北市的接駁公車等，通車的時候會有個小組「也會把新北市的代表納入。」