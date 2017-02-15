文總風波落幕 蔡英文最快15天後接會長

中華文化總會執委會議，王金平於會議結束後才姍姍來遲。（記者潘少棠攝）

2017-02-15 15:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕每經政黨輪替，中華文化總會紛擾不斷，歷經三度執行委員會流會後，今天文總舉行第六屆第十次執委會議，並於下午2點40分結束會議。文總秘書長楊渡表示會中通過3個議案，包含通過總統蔡英文、副總統陳建仁，被外界認為將接任秘書長的林錦昌等共258位新會員的入會案，以及確定276位舊會員的資格，代會長劉吉人也宣布辭去會長職務，將由中華民國全國工業總會理事長許勝雄擔任下次會議召集人，最快15天後舉行會員大會選出新會長。

楊渡表示，會議中也通過下屆執委與諮委的名單，他指出執委名單由民進黨政府所建議，名單除了蔡英文外，也包含來自企業界、文化界等各方共35位正式執行委員，以及候補6名執委名單，諮委則有11名。

楊渡進一步表示，代會長劉吉人宣布辭職，並由許勝雄擔任第七屆執委會會議的召集人，不過在席的內政部合作及人民團體司籌備處社會團體科科長陳永福表示，在新會長未產生前，依法劉吉人仍需代理會長，對於劉吉人表示請辭，陳永福指出尊重他的言論自由。

楊渡指出，下次會員大會舉行時將選出執委與諮委，並推選會長，但依照規定，會長候選人本人必須親自在場才具候選資格，另外出席的會員也必須過半，亦即至少需有267名會員出席，才能選出會長。

立法院長王金平則在會議結束後5分鐘才姍姍來遲，王金平說，他被隨扈通知開會的時間是下午3點半，下午2點時，總統府代理秘書長劉建忻拜託他擔任下次會議的召集人，但他認為政治界不該介入文化，因此婉拒，被問及今日會議成果，王金平則表示很滿意。