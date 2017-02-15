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尷尬！ 挺柱人士抗議 姚江臨誤喊成姚立明

2017-02-15  15:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常委姚江臨在今日舉行的中常會和24人共同提案，要求成立調查小組徹查萬少丞申請入黨的資料被外洩的狀況，而場外有將近30名挺柱民眾舉牌抗議姚江臨等人的提案，不過在高呼口號時，他們卻一度將姚江臨喊成名嘴姚立明。

據《三立新聞》報導，由於萬少丞是台北市議員葉林傳辦公室主任所介紹，而葉林傳本身又支持吳敦義，所以此事爆發後傷及吳敦義的形象，所以姚江臨、廖國棟、黃昭順等24位中常委要求調查是誰洩露情資，造成特定黨主席參選人的名譽受到傷害。

就在中常會開始前，數十名挺柱國民黨員在場外抗議，直說「國民黨要團結」、「沒有大老，只有大老鼠」、「藍皮綠骨滾出去」，但他們原先要痛斥姚江臨，竟喊成了姚立明，一瞬間顯得相當尷尬。

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  • 國民黨中常委姚江臨被挺柱人士抗議，但挺柱黨員誤把他喊成名嘴「姚立明」。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨中常委姚江臨被挺柱人士抗議，但挺柱黨員誤把他喊成名嘴「姚立明」。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 名嘴姚立明。（資料照，記者簡榮豐攝）

    名嘴姚立明。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 國民黨 國民黨主席選舉 姚江臨 姚立明
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