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貿然廢止中廣頻道使用權？ NCC:104年6月已經函知

2017-02-15  15:34

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對昨天中廣公司向台北最高行政法院提出行政訴訟，聲請停止執行停用及繳回寶島網、音樂網頻率獲准，國家通訊傳播委員會（NCC）今日表示，中廣十年前就知道會有此事，且104年6月5日也函知中廣公司，將收回該二網頻率並核配給原民會與客委會使用，並非中廣所稱貿然廢止兩頻道使用權，因此勢必抗告到底。

NCC發言人翁柏宗強調，法官並未對客委會、原民會規劃的電台進行任何處分，客委會與原民會的計畫是分別於6月1日、8月1日開台，若3月1日起開始進行電波測試，勢必會與中廣電波相互干擾，並且影響到相關閱聽人權益。

翁柏宗說，廣播電臺開台一定要先試播，不是開台當天才開始播送，而去年12月5日處分時，特別考量到中廣公司處理聽眾權益保障、人員轉換移撥等事宜，才會再給與3個月緩衝期。

翁柏宗認為，顯然高等行政法院並不知道頻率使用需長期測試，且使用有排他性，舊電台繼續用，新電台開始測，勢必互相干擾、蓋台。

翁柏宗指出，行政院早已於民國93年9月6日核定「遏止匪播」政策，在政策廢止當時，及96年間受讓中廣股權時，趙少康還與出讓人都知道此事，當初還共同出具書面承諾「為落實媒體反壟斷政策及配合廣播電臺開放，過去配合執行遏制匪播政策之音樂網及寶島網所用頻率，於該頻率經主管機關指配予他人後即無條件繳回。」因此收回該二網頻率，依法毫無疑義，勢必抗告到底。

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  • 國家通訊傳播委員會發言人翁柏宗說，收回中廣頻率受挫將提抗告，強調在104年6月已經函知中廣。（資料照，記者朱沛雄攝）

    國家通訊傳播委員會發言人翁柏宗說，收回中廣頻率受挫將提抗告，強調在104年6月已經函知中廣。（資料照，記者朱沛雄攝）

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