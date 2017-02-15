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綠執政外交沒好轉？ 洪秀柱：擔心馬政績被輸光
2017-02-15 15:12
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日邀請前駐美代表沈呂巡專題演講「川普因素下的外交變局及我們應有的認識」，黨主席洪秀柱聽完演說後表示，處理外交、兩岸問題是國民黨強項，而且不但是成就也是驕傲，過去國民黨執政被民進黨批評是「外交休克」，如今民進黨執政後，她看不出民進黨做了什麼事情，讓外交有所恢復，反而擔心民進黨會把過去馬政府的外交成績全都輸光。
洪秀柱指出，本月十日美國總統川普與中國國家主席習近平通話後，隔日川普又與日本首相安倍通話，成為國際話題，但大家更了解的是，蔡英文總統與川普通過電話之後的結果，雖然蔡英文一再強調台美、兩岸關係並重，也願意與北京對話，但至今拒絕承認「九二共識」，導致兩岸關係持續倒退僵化，而且未來的「斷交惡潮」可能來臨。
洪秀柱呼籲蔡政府應該拋棄聯美、日，對抗中國大陸的僵化心態，改善與中國大陸的關係，台灣人民更不能一廂情願，只想靠美、日幫忙，卻坐失與中國大陸的經貿機會以及忽略安全風險，只要妥善處理好兩岸關係，台灣就能掌握前途在自己的手中。
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