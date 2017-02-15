文總將審核蔡英文入會案 執委出席過半

2017-02-15 14:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕中華文化總會3度召開執行委員會議，審核包含總統蔡英文在內的入會案等議程屢遭杯葛，導致3度流會，今天中華文化總會再度於下午2點召開執行委員會議，代會長劉吉人於2點03分時宣布延長會議，隨著包含劉吉人在內總共15位執委陸續到場，劉吉人於2點13分時宣布出席執委過半、會議舉行，會議舉行後，將審核蔡英文的入會案。

今日出席的執委除劉吉人外，還有華南銀行副董事長林明成、美吾華懷特生技董事長李成家、東元集團會長黃茂雄、耐斯集團董事長陳哲芳、力晶董事長黃崇仁、前高鐵董事長歐晉德、金仁寶集團董事長許勝雄、聯電榮譽副董事長宣明智、台積電董事長張忠謀、新光金董事長吳東進、遠東集團董事長徐旭東；內政部代表陳永福也在場。

張忠謀出現時，現場一片混亂，當時吳東進趁亂進入會議室；徐旭東踏入會場時，媒體追問是否贊同蔡英文擔任會長，徐旭東未發言點頭示意。