今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走

2017-02-15 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴汪笨湖罹患「骨髓化生不良症候症」住院，今天還一度傳出不幸辭世，引起外界關切，不過，成大醫院隨後則澄清此事，汪笨湖助理也表示，「我今天才看過他」！

根據《ETTODAY》報導，汪笨湖助理表示，他上午才去探視汪笨湖，「我很確定他人還在」！至於汪笨湖是否知道外傳他病逝消息？助理回應，他應該有看到，但他已經病到無法說話。

汪笨湖助理透露，汪笨湖的病情相當嚴重，人一直住在加護病房，「他的確隨時都有可能離開，因為病情已經非常嚴重」。

汪笨湖傳出辭世消息，讓外界相當震驚，成大、汪笨湖秘書陳桂平等隨後出面澄清，汪笨湖目前還在加護病房治療，一名成醫不願具名的人士透露，汪笨湖是在今上午經家屬同意後拔管，但迄今天中午病況還穩定，並未辭世。