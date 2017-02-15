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中國網媒你累了嗎？ 韓國瑜在中國被叫做...
2017-02-15 14:41
華夏經緯網大篇幅報導，卻將「韓國瑜」誤植為「南韓瑜」。（擷取自華夏經緯網）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨魁之爭陷入群雄爭霸的緊張情勢，不僅台灣選民關心，就連中國媒體也相當關注這場五雄之爭，但卻有網友發現，中國媒體竟然搞烏龍，將前台北農產運銷公司總經理韓國瑜的名字誤植為「南韓瑜」，逗得不少網友在電腦前哈哈大笑。
網友在PTT上爆掛表示，「大家可以在GOOGLE上輸入"南韓瑜"（記得加引號，不然會跑出周子瑜的相關資訊），結果跑出韓國瑜的相關資訊，稍微看了一下好像是中國網站的傑作，我猜可能是中國老是習慣將"台灣"改成"中國台灣"那樣的情況，但"韓國"改成"南韓"也太爆笑XD」。
實際上網搜尋，果然發現不少中國網站參考台灣媒體後，將國民黨黨魁之爭的報導轉為簡體字流傳各大媒體網站，但疑似在轉換的過程中，不小心將韓國瑜的名字改成「南韓瑜」，上網隨意搜索，數十頁的韓國瑜報導內文都被寫成「南韓瑜」，以華夏經緯網的報導為例，他們甚至連直接轉載的台灣媒體照片圖說中，還是一樣寫著「圖為南韓瑜」，讓不少台灣網友笑了出來，甚至笑稱要不要改叫做「朝鮮瑜」。
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