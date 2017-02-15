被批族群政策排他 賴清德：民進黨主張多元尊重

2017-02-15 14:15

［記者王涵平／台南報導］台南市長賴清德今日在市政會議中指出，國民黨主席候選人為製造話題，稱民進黨族群政策「排他」，事實上，民進黨族群政策是多元尊重，沒有絲毫排他性。

台南市政府市政會議上午邀請客委會副主委楊長鎮以「族群主流化-政策理念及建構方案」為題演說。

賴清德在專題演說結束後表示，民進黨族群政策沒有絲毫排他性，在這樣的基礎下，陳水扁前總統時代成立原民會、客委會、電視台，並舉辦桐花祭活動，從文化層面保護原住民族，並透過正名行動，讓台灣原住民族從9族增加到14族，迄今為止，更已經增加到了16族，展現對族群的尊重。

話鋒一轉，賴清德表示，民進黨堅持台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，台灣未來前途由2300萬人民共同決定。國民黨主張中華民國是主權獨立的國家。他說，文字看似相近，但民進黨認為國家的主體是台灣，對象是2300萬台灣人，國民黨的國家主體則包括兩岸甚至外蒙，對象是13億人，兩黨對台灣前途看法有很大歧異，民進黨黨綱明定，台灣前途由台灣全體人民決定，但國民黨則是要先統一，完全背離台灣人的期待。