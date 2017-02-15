司改國是會議分組名單 最快傍晚揭曉

2017-02-15 14:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕司法改革國是會議籌備委員會預計今天傍晚公布分組會議委員名單，國安會諮委林峯正指出，律師公會全國聯合會的票選結果中午才會出來，還要協調律師要去參與哪一組；最快今天傍晚會公布正式名單，最慢則是明天。

司改國是會議計有五個分組會議，共有91位委員參與，包括各界推薦的60位委員，加上15位票選產生的法官、檢察官、律師代表及16位籌備委員。而非法律人將過半。

林峯正說，過去司法改革，很多事情就卡在法律人之間不同的立場，所以這次司改國是會議特別安排非法律人過半，至於能否解決這個問題，還是要等到會議開始才知道。

林峯正表示，雖然有人跟他說，法律人能說善道，很容易說服非法律人支持其見解，到時候又卡住，但他只能說，「我們努力想辦法開條路，試試看」，社會進步到這個程度，不要去質疑民眾的智商，應該讓大家有機會學習，或有缺失，日後再檢討如何調整。